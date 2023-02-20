Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

За його словами, антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн.

“Якщо хтось думає, що у країн світу є “синдром втоми” від війни в Україні, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже рішуче на нашу перемогу. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги”, – запевняє міністр.

Зазначено, що було обговорено деталі постачання зброї для України, а також деталі навчальних програм для військовослужбовців ЗСУ. Також відбувся так званий “танковий ланч”, на якому зібралися представники 17 країн. Є повне розуміння стосовно підготовки українських танкових екіпажів й те, коли танкові батальйони будуть готові для застосування на полі бою.

Крім того, обговорено питання надання Україні бойових літаків. Воно потребує багато уваги: обрання авіаційної платформи, її можливості, підготовка льотчиків та технічного персоналу. Консультації щодо надання Україні літаків ведуться на всіх рівнях військового та політичного керівництва нашої держави.

“Держави світу побачили дуту велич так званої “другої армії світу” й те, що російських загарбників цілком реально стримати та перемогти. Весь світ надихається героїзмом українців. Усі прогресивні країни хочуть бути співавторами великої перемоги над Росією”, – резюмував Резніков.