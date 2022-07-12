Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити безпекову допомогу США Україні “на підтримку боротьби за захист своєї демократії, зокрема новий пакет на 400 мільйонів доларів”. Водночас Резніков надав оновлену ​​інформацію про ситуацію в країні.

Також на зустрічі йшлося про порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України (UDCG), яке відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.

Водночас лідери пообіцяли підтримувати “тісні зв’язки”.