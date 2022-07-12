Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.
Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити безпекову допомогу США Україні “на підтримку боротьби за захист своєї демократії, зокрема новий пакет на 400 мільйонів доларів”. Водночас Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію в країні.
Також на зустрічі йшлося про порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України (UDCG), яке відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.
Водночас лідери пообіцяли підтримувати “тісні зв’язки”.
- Раніше партнери з НАТО на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” підтвердили, що фактично Україна вже є членом альянсу.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн. Він зазначив, що кількість країн-учасниць зростає, а серед континентів не представлена лише Антарктида.
- 23 травня за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – “Рамштайн-2”. Серед 20 країн, котрі вже оголосив про нову допомогу, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, натомість Чехія пропонує ударні гелікоптери, ракетні системи і танки.