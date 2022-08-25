Про це повідомив заступник голови Пентагону Колін Каль на брифінгу.

За його словами, навіть якби американці надали літаки четвертого покоління зараз, вони б прибули лише за кілька років, тому у Пентагоні зосередилися на тому, що потрібно українцям для підтримки поточних зусиль з утримання на сході та переходу в контрнаступ: “Ми надали українцям ракети HARM, і ми адаптували їх, щоб ними можна було стріляти з МіГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи”, – сказав Каль.

Також заступник наголосив, що йде обговорення щодо можливої передачі винищувачів Україні, втім остаточних рішень із цього приводу не ухвалено:”Міністр Остін доручив офісу міністра оборони працювати з Об’єднаним штабом і Європейським командуванням, по суті, над формуванням майбутньої картини українських збройних сил на середньо- та довгострокову перспективу. Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не прийнято”, — заявив Колін Каль.