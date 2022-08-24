24 серпня Міністерство оборони США оголосило приблизно про 3 мільярди доларів додаткової допомоги Україні в галузі безпеки в межах спеціальної Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). До нового пакету, що є найбільшим траншем безпекової допомоги станом на сьогодні, зокрема увійдуть шість зенітно-ракетних комплексів NASAMS та системи протидії безпілотникам VAMPIRE.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США міститиме:

шість додаткових національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;

до 245 тисяч снарядів до 155-мм артилерійських боєприпасів;

до 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

до 24 протиартилерійських РЛС;

безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки техніки.

Із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 13,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом Сполучені Штати виділили понад 15,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з 2014 року.

“Разом із союзниками та партнерами наші об’єднані зусилля допоможуть Україні й надалі досягати успіху сьогодні та зміцнювати свої сили, щоб забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу”, – йдеться у повідомленні Пентагону.

Довідка. USAI – це програма міністерства оборони США, спрямована на підвищення спроможності України протидіяти російській військові агресії. Ініціатива передбачає постачання зброї, консультації та навчання для українських військових.

Норвезький пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах. Прийнятий на озброєння ВПС Норвегії у 1994 році для заміни комплексів Improved Hawk, який перевершує за бойовими можливостями. А саме: здатний одночасно супроводжувати та вражати більшу кількість цілей, зменшено час на переведення комплексу з похідного положення в бойове. Кількість обслуговуючого персоналу зменшена в чотири рази, NASAMS має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами.

До складу комплексу входять пускова установка на базі шасі автомобіля підвищеної прохідності Scania P113, ракети AMRAAM (AIM-120A) класу “повітря-повітря”, розміщені в шести транспортно-пускових контейнерах, та багатофункціональна станція радіолокації AN/MPQ-64.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS — батарея. До її складу входять три вогневі взводи (загальний комплект 54 ракети), об’єднаних в інформаційну мережу так, що кожна з трьох РЛС здатна замінити всі інші. Командний пункт батареї (розміщується на одному з пунктів управління вогнем) може отримувати цілевказування від вищого штабу та видавати дані про повітряну ситуацію на пункти управління вогнем взводів. Всі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.

RQ-20 Puma — легкий безпілотний літальний апарат, створений американською компанією AeroVironment (перший політ — 2007 рік). Даний проєкт було реалізовано на базі FQM-151 Pointer з використанням напрацювань по БПЛА RQ-11 Raven.

VAMPIRE — це “кінетична” система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи у небі.