У міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано.

Джерело: Bloomberg

Міністерство оборони США завищило вартість озброєння, надісланого зі своїх запасів, на 2,6 мільярда доларів у 2022 фінансовому році та на 3,6 мільярда доларів у 2023 фінансовому році, на загальну суму 6,2 мільярда доларів, повідомила журналістам у Пентагоні заступниця речника Сабріна Сінгх.

“Це просто повернеться в скарбницю грошей, яку ми виділили для України”, – сказала вона, додавши, що це не змінює загальну суму підтримки, дозволену Конгресом.

Сінгх пояснила цю помилку “невідповідностями в оцінці обладнання”, коли військові служби використовували “вартість заміни” обладнання, переданого в Україну, а не “чисту балансову вартість”. Попередні звіти вказували на різницю в оцінці в діапазоні 3 мільярдів доларів.

За словами Сінгх, останні цифри є “остаточними”.

Хоча президент США Джо Байден постійно заявляв, що США та їхні союзники підтримуватимуть Україну проти вторгнення Росії стільки, скільки буде потрібно, деякі законодавці-республіканці заперечували проти вартості та невизначених часових меж допомоги у сфері безпеки.