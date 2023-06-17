У Перу біля тренувального поля професійної футбольної команди знайшли мумію. Вважається, що людину принесли в жертву, оскільки на цьому місці був храм.

Джерело: Euronews





У Перу знайшли мумію, якій 3000 років: фото // 3 фото

Перуанські археологи знайшли мумію в кам’яній гробниці поруч із тренувальним полем професійної футбольної команди.

Студенти з Університету Сан-Маркос і дослідники спочатку знайшли залишки черепа під час розкопок.

Археолог і керівник історико-культурного центру муніципалітету Рімак Мігель Агілар сказав, що мумії приблизно 3000 років.

Гробниця була знайдена на вершині зруйнованого глиняного храму.

“Швидше за все, він належить до манчайської культури”, — сказав Агілар. “Це культура, яка розвинулася в долинах Ліми між 1500 і 1000 роками до нашої ери”.

Мумія була похована з листям коки та черепашками – провідні експерти вважають, що це було частиною ритуального жертвоприношення.