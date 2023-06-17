Джерело: Euronews
У Перу знайшли мумію, якій 3000 років: фото // 3 фото
Перуанські археологи знайшли мумію в кам’яній гробниці поруч із тренувальним полем професійної футбольної команди.
Студенти з Університету Сан-Маркос і дослідники спочатку знайшли залишки черепа під час розкопок.
Археолог і керівник історико-культурного центру муніципалітету Рімак Мігель Агілар сказав, що мумії приблизно 3000 років.
Гробниця була знайдена на вершині зруйнованого глиняного храму.
“Швидше за все, він належить до манчайської культури”, — сказав Агілар. “Це культура, яка розвинулася в долинах Ліми між 1500 і 1000 роками до нашої ери”.
Мумія була похована з листям коки та черепашками – провідні експерти вважають, що це було частиною ритуального жертвоприношення.
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