Північна Корея стверджує, що близько 800 000 її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію, щоб воювати проти Сполучених Штатів, повідомляє державна газета Північної Кореї в суботу.

Про це інформує Reuters.

Згідно з заявою влади КНДР (яку опублікувало агенство Rodong Sinmun), 800 000 студентів і робітників цієї в п’ятниці по всій Північній Кореї висловили бажання записатися або повторно призватися в армію, щоб “протистояти Сполученим Штатам”.

“Зростання ентузіазму молоді приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маньяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну, і досягти великої справи національного возз’єднання і явний прояв їхнього палкого патріотизму”, – сказав північний Родонг Сінмун.

12 березня армія КНДР здійснила запуск із підводного човна двох стратегічних керованих ракет у напрямку відкритого моря. Так Північна Корея влаштувала демонстрацію військової могутності до початку нових спільних навчань США та Південної Кореї. Це сталося кілька годин до того, як президент Південної Кореї прилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії ядерному шантажу КНДР.

Балістичні ракети Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, і запуск викликав осуд з боку урядів Сеула, Вашингтона та Токіо.

У понеділок південнокорейські та американські сили почали 11-денні спільні навчання під назвою “Щит свободи 23”, які проводилися в масштабах, яких не було з 2017 року, щоб протистояти зростаючим загрозам Північної Кореї. Лідер країни Кім Чен Ин звинуватив США і Південну Корею в посиленні напруженості через військові навчання.