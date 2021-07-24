У суботу, 24 липня, в Польщі у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мікроавтобус, в якому перебували українці.

Про це поінформували в пресслужбі посольства України у Польщі.

Інцидент стався поблизу м. Радомська (Лодзьке воєводство). Унаслідок ДТП постраждали 7 громадян України (один із постраждалих помер).

“24 липня 2021 року поблизу м. Радомська, Лодзьке воєводство, сталася ДТП за участю мікроавтобуса марки Volkswagen Transporter та легкового автомобіля марки Nissan. Унаслідок ДТП постраждали 7 громадян України, яких доправлено до медичних закладів в Лодзі, Радомско, Пьотркув-Трибунальські та Ченстохові. На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП”, – сказано в повідомленні посольства.

Станом на 21:30 год у медичних закладах перебували 4 громадян України, ще двоє були виписані.

Як поінформувала в ефірі телеканалу “Україна 24” секретарка з консульських питань посольства України у Польщі Катерина Баранецька, мікроавтобус “був організований працедавцем і віз робітників на роботу”.

“Це був мікроавтобус Volkswagen Transporter, навпроти нього зустрічною смугою виїхав Nissan Qashqay. За інформацією, наданою польською стороною, водійка Nissan перебувала в нетверезому стані. В результаті сталася ДТП. 9 пасажирів, 7 громадян України та двоє польських громадян, було госпіталізовано”, – зазначила Баранецька.

За даними польського ресурсу RMF24, автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких семеро – громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько після 6:00 ранку. Поліція отримала повідомлення про ДТП близько 6:20.

Автомобіль Nissan і мікроавтобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля Nissan, несподівано виїхавши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле. Водійку також госпіталізували.

Наразі йде слідство.