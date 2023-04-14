Польське Агентство внутрішньої безпеки порадило заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медведєву продовжувати вживати алкоголь та наркотики на тлі його висловлювань про польського прем'єр-міністра.

Про це йдеться у відповідному дописі агенства у Twitter.

Вранці 14 квітня Медведєв у Twitter говорячи про прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, назвав його “тупим”.

Такі тези з його боку пролунали, ймовірно, після слів польського прем’єра про те, що Україна має право завдавати ударів по території РФ, яка точно програє війну з НАТО.

“Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем’єр-міністром”, — сказав Медведєв.

У відповідь на це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі написали: “Шановний пане Медведєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі”.

Dear Mr Medvedev Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous. Please continue doing it. — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Згодом польська спецслужба зазначила, що “взялась за дипломатію”.