Про це йдеться у відповідному дописі агенства у Twitter.
Вранці 14 квітня Медведєв у Twitter говорячи про прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, назвав його “тупим”.
Такі тези з його боку пролунали, ймовірно, після слів польського прем’єра про те, що Україна має право завдавати ударів по території РФ, яка точно програє війну з НАТО.
“Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем’єр-міністром”, — сказав Медведєв.
У відповідь на це в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі написали: “Шановний пане Медведєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі”.
Dear Mr Medvedev
Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.
Please continue doing it.
— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Згодом польська спецслужба зазначила, що “взялась за дипломатію”.
Szanowni Państwo
Zabraliśmy się za dyplomację
Pozdrawiamy https://t.co/f1E58UbtZE
— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
- Американський мільярдер, винахідник і власник соцмережі Twitter Ілон Маск відреагував на прогнози експрезидента РФ й агресивного українофоба Дмитра Мєдвєдєва. Маск відповів на твіт росіянина словами “епічний тред!”.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, а також заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявили, що виступають “за” поширення піратського контенту в інтернеті, аби завдати шкоди західним платформам.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив ракетним ударом по Гаазі у разі суду над Путіним, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.