Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що Польща скептично оцінює ініціативу Франції щодо проведення переговорів між Україною і Росією.

Про це повідомляє RMF24.

Міністр закордонних справ Збігнев Рау зазначив, що Польща не бачить ознак того, що “Росія готова переглянути свою політику територіальних захоплень”.

“Ми із задоволенням спостерігаємо за еволюцією позиції Франції щодо розширення Європейського Союзу, особливо за підтримкою Францією рішення про надання Україні статусу кандидата. Водночас ми скептично ставимося до ініціатив Франції щодо проведення переговорів між Росією та Україною. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова переглянути свою політику територіальних захоплень”, – сказав Збігнев Рау.

А також зауважив, що можливе ведення таких переговорів не може бути пов’язане з якимись особливими гарантіями для Росії, крім, звичайно, дотримання норм міжнародного права, які є гарантією миру для всіх інших країн.

Також він підкреслив, що останні два роки характеризуються активізацією польсько-французької політичної співпраці – також у межах Веймарського трикутника. На думку очільника МЗС Польщі, на зміцнення цих відносин вплинула російська агресія проти України.

“Польща високо цінує дедалі більшу участь Франції в політиці стримування Росії в межах НАТО”, – резюмував міністр закордонних справ Польщі.