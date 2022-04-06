У польській столиці відкрили Варшавську українську школу для дітей, що були вимушені залишити свої домівки через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Український дім у Варшаві.

Навчальний процес у Варшавській українській школі здійснюватиметься українською мовою за очною формою згідно з рекомендаціями МОН України. Викладатимуть навчальний матеріал також українські вчителі.

Крім того, у школі працюватиме служба психологічної підтримки дітей, а весь процес, як наголосили в Українському домі, завдяки підтримці польських та іноземних неурядових організацій, буде безоплатним.