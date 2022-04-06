Про це повідомляє Український дім у Варшаві.

Навчальний процес у Варшавській українській школі здійснюватиметься українською мовою за очною формою згідно з рекомендаціями МОН України. Викладатимуть навчальний матеріал також українські вчителі.

Крім того, у школі працюватиме служба психологічної підтримки дітей, а весь процес, як наголосили в Українському домі, завдяки підтримці польських та іноземних неурядових організацій, буде безоплатним.

“У першу чергу запрошуємо на навчання тих дітей, що не мають можливості дистанційного навчання у своїх українських школах, та тих, хто не може бути зарахованим на навчання до польських шкіл”, – зауважили в Українському домі у Варшаві.