Про це повідомляє Український дім у Варшаві.
Навчальний процес у Варшавській українській школі здійснюватиметься українською мовою за очною формою згідно з рекомендаціями МОН України. Викладатимуть навчальний матеріал також українські вчителі.
Крім того, у школі працюватиме служба психологічної підтримки дітей, а весь процес, як наголосили в Українському домі, завдяки підтримці польських та іноземних неурядових організацій, буде безоплатним.
“У першу чергу запрошуємо на навчання тих дітей, що не мають можливості дистанційного навчання у своїх українських школах, та тих, хто не може бути зарахованим на навчання до польських шкіл”, – зауважили в Українському домі у Варшаві.
- Нагадаємо, Польща планує створити на кордоні з Україною “сухий порт”. Метою є збільшити пропускну здатність для експорту української аграрної продукції.
- Також уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
- Європейський Союз розглядає можливість поетапно відмовитися від імпорту вугілля з РФ – через звірства, вчинені російською армією в Україні.