Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.
Компанія не прийматиме оплату за TB2 і безоплатно відправить на український фронт 3 БПЛА. Натомість виробник просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.
“Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться про справедливе розвязання та тривалий мир”, – йдеться у заяві.
Baykar’dan duyuru!
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Announcement from Baykar!
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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY
— BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022
Збір організував Фонд Сергія Притули. Благодійний фонд зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів. Це вперше, коли волонтерська організація збирає кошти саме на зброю.
- Нагадаємо, переможець “Євробачення-2022” гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та продав нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
- Сотні жителів Литви вирішили об’єднатися для того, щоб купити сучасний БПЛА для України на знак солідарності з українцями у боротьбі проти російської збройної агресії.
- Раніше студентки харківського осередку Української академії лідерства (УАЛ) запустили флешмоб, мета якого — зібрати кошти на придбання безпілотника з тепловізором для українських захисників.