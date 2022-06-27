Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Компанія не прийматиме оплату за TB2 і безоплатно відправить на український фронт 3 БПЛА. Натомість виробник просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

“Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться про справедливе розвязання та тривалий мир”, – йдеться у заяві.

Збір організував Фонд Сергія Притули. Благодійний фонд зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів. Це вперше, коли волонтерська організація збирає кошти саме на зброю.