У Компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники "Байрактар" безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.

Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Компанія не прийматиме оплату за TB2 і безоплатно відправить на український фронт 3 БПЛА. Натомість виробник просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

“Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться про справедливе розвязання та тривалий мир”, – йдеться у заяві.

Baykar’dan duyuru!

*

Announcement from Baykar!

*

Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Збір організував Фонд Сергія Притули. Благодійний фонд зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів. Це вперше, коли волонтерська організація збирає кошти саме на зброю.