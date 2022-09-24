Про це він повідомив в інтерв’ю польській інформаційній агенції PAP.
За його словами, він пам’ятає обґрунтування “очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово”. На думку Рау, тут поляки з німцями суттєво відрізняються.
“Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України й зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом “хто дає швидко, той дає двічі”, — сказав міністр.
Втім, в нього склалося враження, що німецька політика полягає в тому, аби надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше: “Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше”, — сказав Рау.
- У Німеччині заявили, що країна готова прийняти тих росіян, які втікають від мобілізації. Берлін готовий прийняти “дезертирів з російської армії” за однієї умови.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що “часткова” мобілізація, яку Путін оголосив в Росії, та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не зупинять підтримку українців з боку Німеччини.
- На думку президента Польщі Анджея Дуди, організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України є “знущанням”. Він запевнив, що Польща не визнаватиме їхні результати, тому що вони нічого не варті та вирішуються в Кремлі.