Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що Німеччина уникає можливих шляхів підтримки України у повномасштабній війні та розкритикував небажання постачати основні бойові танки.

Про це він повідомив в інтерв’ю польській інформаційній агенції PAP.

За його словами, він пам’ятає обґрунтування “очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово”. На думку Рау, тут поляки з німцями суттєво відрізняються.

“Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України й зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом “хто дає швидко, той дає двічі”, — сказав міністр.

Втім, в нього склалося враження, що німецька політика полягає в тому, аби надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше: “Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше”, — сказав Рау.