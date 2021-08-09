В американському посольстві відмовилися назвати, які наслідки можуть чекати на радника голови Офісу президента, президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, який набрехав представникам державного прикордонного контролю США.

Про це йдеться у відповіді посольства США в Україні на запит від #Букви.

Так, на запитання про можливі наслідки для Милованова через те, що він не дотримується вимог ґринкард і брехав американським прикордонникам, у посольстві зазначили, що не можуть надавати публічно таку інформацію.

“За американськими законами, відомості щодо візових справ окремих осіб є конфіденційними, тому ми не можемо обговорювати подробиці окремих візових справ”, – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що у Чикаго під час прикордонно-митного контролю Тимофій Милованов назвав викладання в університеті Піттсбургу своїм основним видом діяльності.

“Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли”, — розповів він.

Тоді колишньому міністру дорікнули за його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. У виправдання він заявив, що так сказав, щоб у нього не забрали ґринкард.