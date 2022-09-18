Після оприлюднення деталей трагічних наслідків російської окупації в Ізюмі (Харківська область) з сотнями могилами закатованих українців, Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликала Європейський Союз створити міжнародний трибунал у справі про вторгнення Росії в Україну для розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомляє BBC.

10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.

Після звільнення Ізюма від загарбників на околицях міста знайшли поховання майже з 500 могил. Здебільшого в них поховані цивільні жителі, які загинули внаслідок дій російських військових під час окупації. Деякі загинули не тільки від рук окупантів, а й через нестачу ліків і медичної допомоги. 99% тіл мають ознаки насильницької смерті.

Кадри розлетілися на весь світ і викликали бурхливу реакцію. У зв’язку з оприлюдненими фактами тортур цивільного населення, Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликала Європейський Союз створити міжнародний трибунал.

“Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців”, – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Він наголосив, що такі напади на цивільне населення, як в Ізюмі, є немислимими та огидними у 21 столітті.

“Ми не маємо цього випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців”, – наголосив Ян Ліпавскі.

Міністр закордонних справ Чехії закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, “який буде переслідувати злочини агресії”.