Про це повідомляє BBC.
10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.
Після звільнення Ізюма від загарбників на околицях міста знайшли поховання майже з 500 могил. Здебільшого в них поховані цивільні жителі, які загинули внаслідок дій російських військових під час окупації. Деякі загинули не тільки від рук окупантів, а й через нестачу ліків і медичної допомоги. 99% тіл мають ознаки насильницької смерті.
Кадри розлетілися на весь світ і викликали бурхливу реакцію. У зв’язку з оприлюдненими фактами тортур цивільного населення, Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликала Європейський Союз створити міжнародний трибунал.
“Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців”, – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.
Він наголосив, що такі напади на цивільне населення, як в Ізюмі, є немислимими та огидними у 21 столітті.
“Ми не маємо цього випускати з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців”, – наголосив Ян Ліпавскі.
Міністр закордонних справ Чехії закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, “який буде переслідувати злочини агресії”.
- Виявлено братську могилу із тілами 17 українських військових. У них були зав’язані руки, тому вважається, що вони були полоненими, яких катували, а потім стратили. Нині встановлюють їхні особи.
-
В Ізюмі триває ексгумація тіл з масових поховань. У тіла одного загиблого чоловіка були зв’язані руки за спиною та відрізана частина тіла. В одного із чоловіків була відрізана мошонка.