Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Про розміщення ворожої техніки та вибухівки стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня.

Минулоріч у липні окупанти розмістили зброю, техніку та вибухівку у машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС.

На початку серпня 2022 року отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.

Неофіційні канали повідомляють про те, що росіяни також зберігають зброю та вибухівку в інших приміщеннях ЗАЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

“Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів”, – мовиться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що у випадку виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС та ймовірним виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.

“Ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії”, – резюмували у відомстві.