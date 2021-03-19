Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні планує розглянути законопроєкти про сезонне переведення годинників та реструктуризацію валютних кредитів.

Про це свідчить переписка нардепів від “Слуги народу”, яка потрапила в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Як відомо, робота ВР зараз заблокована правками до законопроєкту про “земельну децентралізацію”, яких понад 3 тисячі.

У зв’язку із цим сьогодні на 13:00 заплановане позачергове засідання Ради.

Судячи з переписки, “слуги народу” сьогодні зранку почали збирати необхідні 150 підписів для його проведення.

Варто зазначити, що сьогодні плануються два позачергові пленарні засідання (відповідно, “слуги народу” збирають підписи під двома підписними листами).

Про це також сьогодні оголосив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

“Після запитів у нас ще два позачергові пленарні засідання (з 13:00, – ред.)”, – зазначив він.

На першому з них планується розглянути:

• Зміни до графіку сесії ВР, що передбачають скасування пленарних засідань до 13 квітня.

• Проєкт закону про звільнення виробників вакцин проти COVID-19 та усіх долучених до вакцинації медиків від відповідальності за будь-які негативні наслідки щеплень (№5247). Раніше зазначалося, що він необхідний, щоб Україна отримала безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, у тому числі й вакцину Pfizer.

На другому позачерговому засіданні планують розглянути:

• антиколекторський закон (№4241, друге читання);

• проєкти про реструктуризацію валютних кредитів (№№4475, 4398, 4399, перше читання);

• про скасування переходу на літній час (№4201, друге читання).