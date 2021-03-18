Верховна Рада України може працювати в режимі "гібридного локдауну" на фоні посилення карантину у Києві через складну ситуацію із коронавірусом.

Про це у розмові з #Буквами припустила заступник голови фракції “Слуги народу”, нардеп Євгенія Кравчук.

“Думаю, що будуть внесені зміни в календарний план, і ми працюватимемо в комітетах наступні тижні, але збиратимемося на позачергові засідання, щоб ухвалити життєво необхідні законопроєкти”, – зазначила Кравчук.

Вона також зауважила, що значний відсоток депутатів вже перехворіли на коронавірус.

Водночас перший заступник голови фракції “СН” Олександр Корнієнко сьогодні на брифінгу зазначив, що Верховна Рада не могла одразу ж змінити режим роботи після запровадження локдауну в Києві, оскільки заблокована правками до “земельного” законопроєкту.

“Верховна Рада – ну подивимося, як вона працюватиме. У нас через тиждень пленарний тиждень потрапляє під цей локдаун. Але подивимось на обмеження, чи дозволять вони нам працювати”, – наголосив Корнієнко.

Він уточнив, що графік роботи ВР “може змінити тільки Верховна Рада”.

“Ми зараз не можемо це зробити, бо ми перебуваємо у розтягнутому розгляді одного питання, яке має три тисячі правок. Колеги не хочуть, щоб люди землю могли продавати в громадах і отримувати. Тому будемо визначати, як влада працюватиме в цьому режимі, подивимося”, – додав нардеп.

(На відео – з 7:20)

Варто зазначити, що ряд нардепів у соцмережах пишуть, що графік роботи Ради може бути змінений уже завтра. Тиждень з 29 березня по 2 квітня, який наразі є пленарним, планується відвести для роботи в комітетах.

“Через локдаун з 29 березня по 2 квітня замість сесійної зали, швидше за все, будемо працювати в комітетах. Тобто, три тижні будуть непленарні. Це рішення підтримали керівники всіх фракцій і груп. Завтра парламент прийме остаточне рішення”, – написала у Telegram нардеп від “Слуги народу” Юлія Гришина.

Про це ж написали голова фракції “Голосу” Ярослав Железняк та нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Згідно із календарним планом роботи ВР, тиждень із 22 по 26 квітня зараз відведений для роботи з виборцями; із 29 березня по 2 квітня – для роботи в сесійній залі парламенту; із 5 по 9 квітня – для роботи в комітетах.

Жорсткий карантин у Києві запроваджується на три тижні – з 20 березня по 9 квітня включно.