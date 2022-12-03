Про це 3 грудня повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
“Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства “Київводфонд” та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі”, — сказав він.
Також Кличко запевнив, що питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності.
За його словами, у випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду.
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