У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. Йдеться про бюветні комплекси, більшість яких можна під'єднати до генераторів.

Про це 3 грудня повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

“Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства “Київводфонд” та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі”, — сказав він.

Також Кличко запевнив, що питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності.

За його словами, у випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду.