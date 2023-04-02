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У разі продовження війни до 2025 року, програма МВФ для України передбачає збільшення підтримки до $140 млрд

Міжнародний валютний фонд схвалив пакет допомоги Україні у $15,6 млрд для відновлення економіки постраждалої від конфлікту країни. Водночас програму підтримки розробили так, щоб вона працювала, навіть якщо економічні обставини значно погіршаться.

Неділя, 2 квітня 2023, 19:52
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Про це повідомляє “Голос Америки”.

За даними МВФ, повномасштабне вторгнення РФ минулого року спустошило економіку України, спричинивши скорочення активності приблизно на 30%.

Заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат зазначила, що двоетапну програму спрямують на стабілізацію економічної ситуації в країні, поки триває війна, перш ніж перейти до “більш амбітних структурних реформ” після закінчення військових дій.

Так, 48-місячна програма розширеного фінансування, затверджена радою фонду, коштує приблизно $15,6 мільярда. Він є частиною МВФ у загальному пакеті підтримки в розмірі $115 мільярдів, що складається зі списання боргів, грантів і позик від багатосторонніх і двосторонніх організацій, повідомив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Зокрема $2,7 мільярда надаються Україні негайно, решту виділять протягом наступних чотирьох років.

Програма також включає додаткові гарантії від деяких членів МВФ у випадку, якщо активна боротьба триватиме після поточної оцінки середини 2024 року.

Тобто, якби війна гіпотетично продовжилася до 2025 року, це збільшило б фінансові потреби України зі $115 мільярдів до приблизно $140 мільярдів, наголосив Грей.

“Цю програму було розроблено так, щоб вона працювала, навіть за значно гірші економічні обставини, ніж… нинішня базова лінія”, — пояснив він.

Теги: підтримка України, прогнози, програма підтримки, фінансовий пакет, МВФ

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