У разі продовження війни до 2025 року, програма МВФ для України передбачає збільшення підтримки до $140 млрд

Міжнародний валютний фонд схвалив пакет допомоги Україні у $15,6 млрд для відновлення економіки постраждалої від конфлікту країни. Водночас програму підтримки розробили так, щоб вона працювала, навіть якщо економічні обставини значно погіршаться.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

За даними МВФ, повномасштабне вторгнення РФ минулого року спустошило економіку України, спричинивши скорочення активності приблизно на 30%.

Заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат зазначила, що двоетапну програму спрямують на стабілізацію економічної ситуації в країні, поки триває війна, перш ніж перейти до “більш амбітних структурних реформ” після закінчення військових дій.

Так, 48-місячна програма розширеного фінансування, затверджена радою фонду, коштує приблизно $15,6 мільярда. Він є частиною МВФ у загальному пакеті підтримки в розмірі $115 мільярдів, що складається зі списання боргів, грантів і позик від багатосторонніх і двосторонніх організацій, повідомив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Зокрема $2,7 мільярда надаються Україні негайно, решту виділять протягом наступних чотирьох років.

Програма також включає додаткові гарантії від деяких членів МВФ у випадку, якщо активна боротьба триватиме після поточної оцінки середини 2024 року.

Тобто, якби війна гіпотетично продовжилася до 2025 року, це збільшило б фінансові потреби України зі $115 мільярдів до приблизно $140 мільярдів, наголосив Грей.