Відтепер в Україні одноразову допомогу виплачуватимуть також у разі загибелі чи інвалідності волонтерів.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

У відомстві зауважили, що відтепер одноразову грошову допомогу також будуть призначати та виплачувати волонтерам, які надавали допомогу Збройним Силам України чи іншим силовим структурам під час оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Зокрема, йдеться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення. До прикладу, контузії, травми або каліцтва під час надання такої допомоги. Своєю чергою, у разі загибелі волонтерів допомогу виплачуватимуть членам їх сімей.

Рішення про призначення допомоги буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією. Виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Як пишуть у міністерстві, для призначення грошової допомоги слід звернутися до вищезазначеної комісії з заявою та подати необхідний перелік документів.