До Верховної Ради України зараз могли б пройти сім партій. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить трохи більше 11%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори до Верховної Ради проходили у другій половині січня 2021 року, то п’ятивідсотковий бар’єр могли б впевнено подолати 4 партії: “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ, “Батьківщина” і “Слуга народу”.

За ОПЗЖ готові проголосувати 20,7% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором). З грудня 2020 року рейтинг політсили знизився (з 23,1%).

Згідно з новим рейтингом КМІС, на другому місці знаходиться “Європейська Солідарність”, яку підтримують 15,3% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором). У грудні рівень підтримки становив 14,1% (відтак рейтинг зріс на 1,2%).

Третє місце займає ВО “Батьківщина”: за цю партію зараз готові проголосувати 12,6% опитаних. У грудні рівень підтримки становив 9,8% (рейтинг зріс на 2,8%).

На четвертому місці – “Слуга народу” з підтримкою 11,2%. У грудні-2020 рівень підтримки партії становив 20,9% (відтак, рейтинг за місяць обвалився на 9,7%).

Також набирають більше 5% прохідного бар’єру партії “Сила і честь” (8,3% підтримки серед тих, хто визначився з вибором), “Голос” (5,6%) та “Українська стратегія Гройсмана” (5,3%).

Всеукраїнське опитування проводилося 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1005 респондентів, котрі мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.