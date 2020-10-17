У резиденції Папи Римського Франциска у Ватикані зареєстровано один випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну заяву Святого престолу.

Відзначається, що заражений чоловік залишив резиденцію Domus Sanctae Marthae (Дім Святої Марфи) і був ізольований, як і ті, з ким він безпосередньо контактував.

Носій вірусу є безсимптомним хворим.

Папа Франциск після обрання в 2013 році вирішив зробити своєю резиденцією саме Дім Святої Марфи, а не Апостольський палац, заявивши, що хоче перебувати “серед простих людей”, повідомляє агентство АР.

В Domus Sanctae Marthae є спільна їдальня і каплиця, де понтифік щоранку здійснює месу.

Ватикан, місто-держава, не сильно постраждав від коронавірусу (було зафіксовано близько двох десятків підтверджених випадків, зокрема, серед гвардійців). Днями стало відомо про одужання трьох осіб.

Сам Папа Франциск, якому в молодому віці видалили частину легені, регулярно проходить тестування на COVID-19.