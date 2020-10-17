Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну заяву Святого престолу.
Відзначається, що заражений чоловік залишив резиденцію Domus Sanctae Marthae (Дім Святої Марфи) і був ізольований, як і ті, з ким він безпосередньо контактував.
Носій вірусу є безсимптомним хворим.
Папа Франциск після обрання в 2013 році вирішив зробити своєю резиденцією саме Дім Святої Марфи, а не Апостольський палац, заявивши, що хоче перебувати “серед простих людей”, повідомляє агентство АР.
В Domus Sanctae Marthae є спільна їдальня і каплиця, де понтифік щоранку здійснює месу.
Ватикан, місто-держава, не сильно постраждав від коронавірусу (було зафіксовано близько двох десятків підтверджених випадків, зокрема, серед гвардійців). Днями стало відомо про одужання трьох осіб.
Сам Папа Франциск, якому в молодому віці видалили частину легені, регулярно проходить тестування на COVID-19.
- У лютому Папа Римський Франциск скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через нездужання. Повідомлялося, що понтифіка перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.
- У березні Папа Римський Франциск на порожній площі Святого Петра провів молебень про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19.