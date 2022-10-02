У Росії Конституційний суд схвалив низку документів про прийняття так званих "ЛДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу країни. У РФ призначено псевдовибори до "парламенту" на 2023 рік.

Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.

Зазначено, що так звані “ДНР” і “ЛНР” увійшли до складу Росії в статусі “республік”. Державною мову встановили російську.

Водночас Запорізька і Херсонська області вважаються “окремими суб’єктами зі своїми нинішніми назвами”.

Губернаторами будуть особи, які були гауляйтерами Херсонської та Запорізької областей. Тобто Володимир Сальдо та Євген Балицький відповідно.

Так звані “парламентські вибори” на чотирьох окупованих областях України мають відбутися у вересні 2023 року.

Згідно з постановою Конституційного суду перехідний період для інтеграції з РФ “нових суб’єктів” діє з дня ухвалення до 1 січня 2026 року. Зазначено, що жителям анексованих територій нібито дозволять зберегти та вивчати рідну мову.