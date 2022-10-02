Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.
Зазначено, що так звані “ДНР” і “ЛНР” увійшли до складу Росії в статусі “республік”. Державною мову встановили російську.
Водночас Запорізька і Херсонська області вважаються “окремими суб’єктами зі своїми нинішніми назвами”.
Губернаторами будуть особи, які були гауляйтерами Херсонської та Запорізької областей. Тобто Володимир Сальдо та Євген Балицький відповідно.
Так звані “парламентські вибори” на чотирьох окупованих областях України мають відбутися у вересні 2023 року.
Згідно з постановою Конституційного суду перехідний період для інтеграції з РФ “нових суб’єктів” діє з дня ухвалення до 1 січня 2026 року. Зазначено, що жителям анексованих територій нібито дозволять зберегти та вивчати рідну мову.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.
- У Європейському парламенті засудили організацію так званих “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх “російським відчаєм”. Водночас парламентарі пообіцяли запровадити санкції проти причетних до організації незаконного “голосування”.
- Служба безпеки України повідомила про підозру ще дев’ятьом організаторам незаконних російських “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України, зокрема й ватажку так званої “ЛНР”.