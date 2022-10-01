Служба безпеки України повідомила про підозру ще дев’ятьом організаторам незаконних російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, зокрема й ватажку так званої "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, підозру у колабораційній діяльності отримав так званий “голова ЛНР” Леонід Пасічник. Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної “народної ради ЛНР” щодо набрання чинності злочинним “законом о референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ”.

За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування “центральних та дільничних виборчих комісій”, забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту.

Крім того, Пасічник постійно брав участь у пропагандистських заходах, а також виправдовував необхідність псевдоголосування та приєднання України до Росії.

Зокрема, підозру від СБУ отримали 8 так званих “депутатів народної ради ДНР”, а саме: Максим Книш, Олександр Мальков, Наталія Стрельчук, ​​Мирослав Руденко, Анастасія Селіванова, Олександр Бондаренко, ​​Олександр Дяговець та Олексій Жигулін.

Всі ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за “закон” про проведення псевдореферендуму і звернулися до ватажка терористичної організації так званої “ДНР” Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа.

Нагадаємо, що вчора, 30 вересня, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Відтак Путін та ватажок так званої “ДНР” Пушилін підписали договір про прийняття так званої “ДНР” до складу Росії. Також Путін підписав аналогічні договори з так званими “головами” Запорізької та Херсонської області, а також із псевдоочільником “ЛНР” Пасічником.