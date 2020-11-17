Про це повідомляє пресслужба Рівненської міської ради з посиланням на рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Таким чином комісія відреагувала на постанови Кабінету Міністрів щодо ситуації з поширенням коронавірусу, зокрема, на постанову №641 зі змінами, внесеними постановою №1100 від 11 листопада, які стосуються впровадження в Україні карантину вихідного дня.

На засіданні погодили тимчасового призупинити функціонування груп закладу дошкільної освіти №16 міста Рівного у зв’язку з захворюванням працівників закладу на COVID-19 і рекомендували розглянути на сесії Рівненської міської ради звернення адміністрації КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради щодо виділення коштів в розмірі 10 млн грн для термінового придбання кисневої станції з можливістю виробляти кисень для пацієнтів, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшло три позови щодо оскарження запровадженого урядом карантину вихідного дня.