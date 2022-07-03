Російські оборонні підприємства не приймають військову техніку на ремонт. Це заважає окупантам відправляти її до зони бойових дій.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Лише з Південного військового округу РФ вдалося знешкодити близько 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Для їхнього відновлення необхідно відправляти техніку на спеціальні ремонтні підприємства.

Окупанти повністю розкомплектовують пошкоджену техніку, поки вона на шляху до ремонту. Її запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. Інколи до заводів доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків.

Українська розвідка зазначила, що через вищезазначене директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони аргументують відмову відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів за виконані роботи.

Російське командування спробувало виправити ситуацію за допомогою спеціально створених ремонтних бригад. Вони мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Утім окупантам завадила корупція серед військового керівництва РФ під час реалізації ідеї.