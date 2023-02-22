У Росії працює система таборів «перевиховання» разом із примусовим усиновленням — WP

У Росії для депортованих дітей працює система нагляду, яка охоплює табори "перевиховання" та примусове усиновлення. Американські дослідники назвали це розгалуженою операцією, керованою найвищим керівництвом Кремля.

Про це повідомило The Washington Post.

У звіті Конфліктної обсерваторії, ініціативи, яка підтримується Державним департаментом США, йдеться, що Росія розмістила щонайменше 6 тисяч українських дітей у 43 таборах і закладах, що простягаються від окупованого Росією Криму до Сибіру та тихоокеанського узбережжя Росії. Також дітей віддають до нових родин.

Неповнолітніх залучають до “систематичного, загальнодержавного підходу до переселення, перевиховання та, в деяких випадках, примусового усиновлення українських дітей”. На думку дослідників, деякі дії російської влади можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та злочини проти людства.

Основною метою таборів є “політичне перевиховання”. Дітей вчать “російськоцентричній академічній, культурній, патріотичній” інформації. Ймовірно, у двох таборах у Криму та Чечні дітей залучають до військового виховання, зокрема їх навчають використовувати вогнепальну зброю та військову техніку. Стосовно табору в Чечні ще у грудні 2022 року повідомляв очільник Луганської ОВА. Сергій Гайдай.

Науковий співробітник лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я Натаніель Реймонд заявив, що Росія не вжила щодо дітей заходів, передбачених Женевськими конвенціями. Серед них має бути:

створення прозорої системи реєстрації дітей, розлучених зі своїми родинами під час війни;

передання дітей нейтральній державі;

кроки для забезпечення збереження неповнолітніми своєї національної та етнічної ідентичності.

За його словами, звіт є “гігантським бурштиновим попередженням” стосовно українських дітей. Дослідник казав саме про американську систему оприлюднення новин про зниклих безвісти або дітей, які знаходяться під загрозою зникнення.

Більшість дітей походили з окупованих Росією районів, зокрема Донецька і Луганська. Меншість із них відібрано у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях до того, як ці території були відвойовані українськими військами.

У звіті описали “кризу згоди”, коли деякі батьки погодилися на поїздку дітей до російських таборів. Згодом частина з них повернулася, а стосовно інших повернення відкладено тимчасово або на невизначений термін. Вірогідно, деякі українські батьки були змушені проросійською владою дозволити вивезти своїх дітей до Росії.

Батькам було важко отримати інформацію про дітей, вік яких коливається від 4 місяців до 17 років.

Дослідники не мають доказів, що неповнолітніх, які проходили військову освіту в російських таборах, відправляли брати участь у бойових діях. Деякі з місць розміщення дітей, можливо, належать до системи молодіжних таборів Радянського Союзу.

“Такий рівень так званого “перевиховання” є дуже чіткою та систематичною спробою стерти історію та культуру, а в дуже чітко задокументованих випадках – навіть історичну важливість та мову України”, – сказала дослідниця Єльського університету Кейтлін Говарт.

На думку авторів дослідження, відповідальність за подібну практику несе, зокрема, Марія Львова-Бєлова, уповноважена Путіна з прав дитини, а також кілька губернаторів регіонів. Посольство Росії у Вашингтоні називало звинувачення щодо примусового переміщення та депортації “абсурдними”.