Про це повідомило CNN.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні зброї “не сприяє швидкому врегулюванню ситуації”.

“Ми бачимо, що насправді США та інші країни йдуть шляхом постійного розширення номенклатури та підвищення технічного рівня зброї, яку вони постачають в Україну”, – сказав Пєсков під час селекторної наради. “Це не сприяє швидкому врегулюванню ситуації, а навіть навпаки”.

За його словами, Росія не зупиниться на шляху досягнення своїх цілей в Україні.

“Це призводить до того, що, на жаль, страждання українського народу триватимуть довше, ніж могло бути”, — додав він.

Раніше Посол Росії в США Анатолій Антонов пригрозив тим, що надання ЗСУ Patriot спровокує ескалацію війни. Також він звинуватив США та Україну у тому, що вони “не готові до миру”.