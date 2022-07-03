Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.
Російський міністр заявив, що вони нібито отримали повний контроль над Лисичанськом. Зокрема Шойгу заявив про захоплення населених пунктів Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора.
У такий спосіб російське керівництво намагається подати своєму електорату окупацію Луганської та Донецької областей як перемогу. Україна офіційно не повідомляла про ситуацію в Лисичанську.
Зазначимо, що станом на ранок 3 липня окупанти продовжували просуватися та закріплюватися в районі Лисичанська. За словами очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, зранку місто було у вогні через активні бойові дії.
- Нагадаємо, російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Розпочалася сто тридцята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Україна чинить опір російським окупантам на землі та у повітрі. Зокрема, авіація Повітряних сил Збройних сил України знищила близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до Російської Федерації.