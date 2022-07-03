Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про окупацію всієї Луганської області. Щодо цього він доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

Російський міністр заявив, що вони нібито отримали повний контроль над Лисичанськом. Зокрема Шойгу заявив про захоплення населених пунктів Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора.

У такий спосіб російське керівництво намагається подати своєму електорату окупацію Луганської та Донецької областей як перемогу. Україна офіційно не повідомляла про ситуацію в Лисичанську.

Зазначимо, що станом на ранок 3 липня окупанти продовжували просуватися та закріплюватися в районі Лисичанська. За словами очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, зранку місто було у вогні через активні бойові дії.