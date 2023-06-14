Президент України Володимир Зеленський заявив, що в одній із російських ракет, яка 13 червня влучила по Кривому Рогу, виявили близько 50 компонентів мікроелектроніки, виробленої в інших країнах. Глава держави наголосив, що дешевше припинити постачання комплектування до РФ, ніж витрачати гроші на ППО.

Джерело: Офіс президента України.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен як повітряний щит, зокрема системи ППО і сучасні винищувачі, так і знищити основу для терору. Росія дотепер має змогу отримувати з-за кордону критичні компоненти для виробництва ракет .

“Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, якими вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах”, — сказав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що у російських ракетах “Калібр” – щонайменше 40 складових, які виробляють в інших країнах.

“Одеса. Росіяни обстріляли місто “Калібрами”. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти”, – наголосив він.

Володимир Зеленський закликав запровадити глобальні санкції проти Росії, аби обмежити її можливості виробляти ракети. За його словами, має бути посилено експортний контроль за критичними компонентами.

“Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО”, – додав глава держави.