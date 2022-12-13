Правоохоронці повідомили про підозру депутату російської держдуми за посягання на територіальну цілісність України. Досудове розслідування стосовно діяльності російського політика, 1968 року народження, проводять працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Перед повномасштабним вторгненням РФ, як депутат теперішнього скликання державної думи РФ голосував за надання дозволу на ведення військ на територію України.

За матеріалами слідчих слідчого управління поліції в АР Крим та м. Севастополі, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Мовиться про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

Окрім того, під час досудового розслідування проведено 8 санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. Виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

У пресслужбі зауважили, що російський депутат є уродженцем м. Маріуполь Донецької області. Встановлено, що у цьому році російський депутат нагороджений медаллю “за отвагу” та “бойовою” медаллю “за освобождение Мариуполя” наказом так званого голови так званої “днр” Пушиліна.

Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але, за даними УП, йдеться про Дмитра Сабліна.

Досудове розслідування триває.