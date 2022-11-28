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У російському інформаційному просторі готуються до відходу окупантів з низки районів Запорізької області – ISW

Низка представників російського інформаційного простору демонструють прогресуючу втрату віри у здатність російських військ утримувати ключові райони на заході Запорізької області, що у перспективі може створювати інформаційні умови для виходу Росії з цього району. 

Понеділок, 28 листопада 2022, 08:35
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Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери, особливо пов’язані з ПВК “Вагнер” нещодавно заявили, що українські війська готуються відбити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі. Наратив про те, що російські війська готуються незабаром покинути ЗАЕС є досить поширеним у російському інформаційному просторі, аби його ігнорувати. 

26 листопада глава українського агентства з питань ядерної енергетики “Енергоатом” Петро Котін заявив, що російські війська, можливо, готуються покинути ЗАЕС і що першим свідченням цих підготовок є саме “російські публікації”.  

“По-перше, в російських ЗМІ почало з’являтися багато публікацій про те, що Запорізькій АЕС, можливо, варто дати спокій, можливо, передати її (Міжнародному агентству з атомної енергії) під контроль”, — зазначив він. “Це ніби, знаєте, вони збирають речі й крадуть усе, що знайдуть”.

Інститут вивчення війни зазначає, що не бачить жодних доказів неминучого українського контрнаступу в Запорізькій області, який міг би загрожувати російським позиціям в Енергодарі чи Мелітополі, але цей дискурс у поєднанні з послідовними твердженнями російських мілблогерів, окупаційних чиновників і державних ЗМІ про концентрацію українських сил уздовж Мелітополя також може бути елементом підготовки інформаційного простору для можливого виходу Росії незалежно від того, чи такі заяви насправді мають намір це зробити.  

Теги: війна, ЗАЕС, Запорізька область, контрнаступ ЗСУ, пропаганда, російсько-українська війна

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