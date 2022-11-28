Низка представників російського інформаційного простору демонструють прогресуючу втрату віри у здатність російських військ утримувати ключові райони на заході Запорізької області, що у перспективі може створювати інформаційні умови для виходу Росії з цього району.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери, особливо пов’язані з ПВК “Вагнер” нещодавно заявили, що українські війська готуються відбити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі. Наратив про те, що російські війська готуються незабаром покинути ЗАЕС є досить поширеним у російському інформаційному просторі, аби його ігнорувати.

26 листопада глава українського агентства з питань ядерної енергетики “Енергоатом” Петро Котін заявив, що російські війська, можливо, готуються покинути ЗАЕС і що першим свідченням цих підготовок є саме “російські публікації”.

“По-перше, в російських ЗМІ почало з’являтися багато публікацій про те, що Запорізькій АЕС, можливо, варто дати спокій, можливо, передати її (Міжнародному агентству з атомної енергії) під контроль”, — зазначив він. “Це ніби, знаєте, вони збирають речі й крадуть усе, що знайдуть”.

Інститут вивчення війни зазначає, що не бачить жодних доказів неминучого українського контрнаступу в Запорізькій області, який міг би загрожувати російським позиціям в Енергодарі чи Мелітополі, але цей дискурс у поєднанні з послідовними твердженнями російських мілблогерів, окупаційних чиновників і державних ЗМІ про концентрацію українських сил уздовж Мелітополя також може бути елементом підготовки інформаційного простору для можливого виходу Росії незалежно від того, чи такі заяви насправді мають намір це зробити.