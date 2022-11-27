Глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що компанія отримала інформацію про те, що російські війська можуть залишити Запорізьку АЕС.

Про це інформує CNN.

За словами Котіна, наразі спостерігаються ознаки того, що російські загарбники, “можливо, готуються до відходу”.

“По-перше, в російських ЗМІ почало з’являтися багато публікацій про те, що Запорізькій АЕС, можливо, варто дати спокій, можливо, передати її (Міжнародному агентству з атомної енергії) під контроль”, — зазначив він. “Це ніби, знаєте, вони збирають речі й крадуть усе, що знайдуть”.

Водночас МАГАТЕ не оприлюднило жодної інформації, що підтверджує заяву Котіна, і CNN звернувся до ядерної служби ООН за коментарем.

Глава НАЕК “Енергоатом” акцентував, що “ще рано говорити про те, що російські військові покидають завод”, але вони “готуються”.

Котін також заявив, що росіяни “напхали на майданчик Запорізької АЕС усе, що могли — і військову техніку, і персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою”, а також замінували територію АЕС.

У Запоріжжі розташована найбільша в Європі атомна електростанція, яка забезпечувала до 20% електроенергії в країні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З березня воно перебуває під контролем РФ.

Станція та територія навколо неї, включно з сусіднім містом Енергодар, зазнавали постійних обстрілів, що викликало побоювання ядерної аварії через припинення електропостачання на станції.

17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликало Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.

Варто зауважити, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.

За даними ООН, цими вихідними було здійснено обстріл Запорізької АЕС. Втім, в організації не можуть назвати, яка сторона його вчинила, хоча раніше в “Енергоатомі” заявляли про причетність до обстрілу РФ.

Після масованих ракетних обстрілів Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Дизель-генератори нині у роботі.

Минулого тижня ДП НАЕК “Енергоатом” доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами, проте російські окупанти вилучили частину обігрівачів на “свої потреби”.