Після російського вторгнення в Україну Сполучені Штати та інші країни заборонили експорт високих технологій до Росії, щоби завдати шкоди її оборонній промисловості, а технологічні компанії оголосили, що вони припинили весь експорт до Росії. Проте, журналісти виявили, що потік західних комп’ютерних запчастин до Росії не припинився. У такий спосіб, в російських ракетах знаходять компоненти західних технологій.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters у співпраці з Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI), лондонським оборонним аналітичним центром та iStories, сайтом розслідувань, орієнтованим на Росію.

“Це досить просто”, — сказав високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним з міркувань безпеки: “Без цих американських чіпів російські ракети та більшість російської зброї не працювали б”.

Зазначається, що відправниками технічних компонентів були в основному неавторизованими постачальниками, втім серед них також були деякі відомі виробники.

Reuters надав компанія AMD, Analog Devices, Infineon, Intel і Texas Instruments дані російських митних документів про постачання їхньої продукції до Росії, яку відправили після вторгнення.

Три виробники – AMD, Analog Devices і Infineon – заявили, що розпочали внутрішні розслідування після того, як розслідувачі надали митні дані, які свідчать про тисячі останніх постачань їхніх продуктів до Росії сторонніми продавцями.

Infineon і Texas Instruments заявили, що відправлені ними продукти вже були в дорозі на момент вторгнення. Водночас Intel заявила, що товари, які вона постачала, були внутрішніми постачаннями компанії до того, як вона припинила свою діяльність у Росії на початку квітня.

Відповідаючи на питання про використання їхніх чіпів у російських системах озброєнь, компанії сказали, що вони дотримуються експортного контролю та торгових санкцій. У Infineon заявили, що “глибоко стурбовані, якщо наші продукти будуть використовуватися для цілей, для яких вони не були розроблені”. Intel заявила, що “не підтримує та не допускає використання наших продуктів для порушення прав людини”.

Про те, що Росія покладається на західну електроніку для своїх систем озброєння, відомо вже багато років. Москва має довгу історію купівлі контрабандою військових частин зі Сполучених Штатів, зокрема дорогі спеціалізовані чіпи для супутників, які можуть витримувати радіацію в космосі.

У день вторгнення Білий дім оголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники запроваджують “загальноросійські обмеження на напівпровідники, телекомунікації, захист шифрування, лазери, датчики, навігацію, авіоніку та морські технології”. Однак багато невійськових технологічних товарів залишаються звільненими від санкції.

Речник Міністерства торгівлі США, який керує експортними обмеженнями, сказав: “Потужний експортний контроль, запроваджений США та 37 союзниками та партнерами, серйозно впливає на доступ Росії до предметів і технологій, необхідних їй для підтримки військової агресії. Оскільки час йде, а їхні запаси продовжують зменшуватися, наш контроль стане ще сильнішим”.

Гехан Амаратунга, професор електротехніки Кембридзького університету, переглянув список із понад 600 західних компонентів, який надали RUSI та Reuters та були знайдені в російській зброї та військових системах, вилучених в Україні. “В основному це стандартні продукти, які застарілі та їх можна знайти в багатьох промислових електронних системах. Вони не є спеціалізованими військовими продуктами”, — сказав він. Однак, додав він, “реальність полягає в тому, що всі стандартні інтегральні схеми можна використовувати як для цивільних, так і для військових цілей”.

Попри те, що Захід назвав безпрецедентною серією жорстких санкцій проти Росії, багато товарних електронних компонентів досі не підпадають під експортний контроль.

Перевірка Reuters російських митних документів виявила понад 15 000 партій західних електронних компонентів, які потрапили до Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. Серед виробників були AMD, Analog Devices, Infineon, Intel і Texas Instruments.

Згідно з даними російської митниці, серед частин були мікропроцесори, програмовані чіпи та інші предмети.

Сама Росія не приховувала свого бажання продовжувати потік імпортної західної технологічної продукції. У червні президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє російським компаніям імпортувати електротовари та їх компоненти без дозволу патентовласників.