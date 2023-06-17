27 червня в аудиторії Європейського університету Риму відбудеться показ документального фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" режисера Євгена Афінєєвського, номінанта на премії "Оскар" та "Еммі".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Документальний фільм створено як миттєве кіно з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За допомогою історій дітей, лікарів, людей похилого віку, журналістів, релігійних лідерів, міжнародних волонтерів і солдатів фільм будує колективний щоденник людей, які чинили опір російським окупантам.

Режисер зобразив повномасштабне вторгнення РФ як трагічну еволюцію майже десятирічної війни, якій судилося позначати наступні роки.

Показ розпочнеться з урочистих привітань посла України при Святому Престолі Андрія Юраша та ректора Римського Європейського університету – UER, професора П.Педро Баррахона Л.С.

Після сеансу режисер Євген Афінєєвський і героїня фільму Анна Зайцева, яка 2 місяці жила з 4-місячною дитиною в підвалі заводу “Азовсталь”, відповідатимуть на запитання глядачів.

Світова прем’єра кінострічки “Свобода у вогні: боротьба України за свободу” відбулась 7 вересня 2022 року на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

“Свобода у вогні” демонструє страшні події, які українці переживають під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Знімальний процес і виробництво тривали до середини серпня 2022 року. Режисер Євген Афінєєвський завершив роботу над фільмом лише 31 серпня 2022 року. Режисер залучив до роботи понад 40 кінематографістів з усієї України.