В Україні вийшов документальний фільм "Понівечене дитинство" про примусово депортованих до Росії українських дітей.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в “оздоровчий” табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт “Понівечене дитинство” документує свідчення дітей про воєнні злочини РФ проти українського народу. Це дослідження поточної ситуації та доказова база щодо примусової депортації та викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, що за офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок “усиновлення”.

Як повідомляється, наразі українська влада поінформована про місцезнаходження приблизно 10,5 тисячі викрадених дітей. Водночас повернути в Україну вдалося лише близько 300. Існують побоювання, що реальне число депортованих до Росії дітей – набагато більше.

Зокрема, у звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах “московського механізму” для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Депортації до Росії та на території, контрольовані РФ, також можуть вважатися злочинами проти людяності, – зазначається у документі.

“Точні цифри поки що залишаються неясними, проте факт масштабних переміщень не заперечується ні Україною, ні Росією”, – наголосили троє експерток.

У доповіді наголосили, що після примусового перевезення на територію РФ українські діти “зазнають впливу проросійських інформаційних кампаній”, що часто є так званим “тотальним перевихованням”.

Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані РФ території України або територію РФ є нехтуванням зобов’язаннями відносно створення зобов’язуючих механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, “для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз’єднанню з їхніми сім’ями” і є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експертки зазначили, що усиновлення українських дітей на території РФ є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

В організації закликали Росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.