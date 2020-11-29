Про це повідомляє видання Axios.

Відповідне оголошення зробила мер Сан-Франциско Лондон Брід.

Комендантська година почне діяти з вечора понеділка, 30 листопада: з 22:00 вечора до 5:00 ранку. Такий карантинний захід вводять до 21 грудня.

Як зазначила у своєму Twitter Лондон Брід, влада штату Каліфорнія перемістила місто в найсуворішу, “фіолетову”, зону через сплеск COVID-19.

За її словами, наразі в місті в середньому фіксується 118 нових випадків зараження на день (у порівнянні з 73 на день станом на перший тиждень листопада). Брід додала, що за тиждень з 16 листопада в місті було зареєстровано 768 випадків зараження COVID-19.

Брід назвала нинішню ситуацію “найбільш агресивним сплеском”, який спостерігався в Сан-Франциско за час епідемії.

Крім комендантської години, в місті вводять і низку інших обмежувальних заходів.

Так, із 12:00 неділі, 29 листопада, спортивні зали, музеї, кінотеатри та культові споруди в місті повинні призупинити діяльність в приміщеннях. Магазини роздрібної торгівлі повинні скоротити місткість до 25%.

Школи, які вже відкриті для очного навчання, зможуть продовжувати працювати. Ті ж навчальні заклади, які ще не відкрилися, можуть подавати заявки на навчання на відкритому повітрі.

Будуть дозволені: харчування на відкритому повітрі, роздрібна торгівля в приміщенні, заняття фітнесом на відкритому повітрі й індивідуальні тренування в приміщенні (в спортзалах або фітнес-центрах).

Відкриті ігрові майданчики, скейт-парки з обмеженою місткістю, майданчики для міні-гольфу, зоопарки також можуть залишатися відкритими.

Міська влада випустила рекомендацію для мешканців не виїжджати за межі округу і дотримуватися 14-денного карантину у випадку подорожей за межі штату.

“Ми всі повинні здійснити свій внесок зараз, як ніколи, щоб зупинити поширення COVID-19. Це означає, що потрібно подвоїти ті зусилля, яких ми вживаємо: носити маску, триматися на відстані від інших, не збиратися компаніями поза домом і часто мити руки. Якщо ви відчуєте, що захворіли або заразилися COVID-19, пройдіть тестування… Це найнебезпечніший час, з яким ми зіткнулися під час цієї пандемії”, – наголосила Лондон Брід.