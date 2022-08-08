Спеціальна комісія Соціал-демократичної партії Німеччини у Ганновері (Нижня Саксонія) не бачить підстав для винесення осуду або виключення з СДПН колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. Рішення винесли у понеділок, 8 серпня.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Комісія ухвалила, що Шредер “не винен у порушенні правил партії, оскільки жоден факт порушення з його боку не доведений”. Там уточнили, що підставою для дисциплінарного покарання може бути “порушення статуту, принципів чи порядку Соціал-демократичної партії”. Тільки за наявності даних фактів можуть вживатися дисциплінарні заходи — з урахуванням того, “чи було завдано серйозної шкоди партії”.

Представники комісії наголосили, що “заклики до агресивної війни або виправдання войовничого нападу однієї держави на іншу несумісні із членством у СДПН”. Проте Шредер і не озвучував подібних закликів.

“Навпаки, він уже в день російського вторгнення в Україну заявив, що інтереси безпеки РФ не виправдовують використання військових засобів”, – йдеться у рішенні.

І хоча чіткіше позначення позиції було б “бажаним та доречним”, висловлювання ексканцлера не говорять про те, що він настільки віддалився від лінії СДПН, що соціал-демократи не можуть більше з цим миритися, вважають однопартійці.

Прихильність Шредера до дружби з президентом РФ Володимиром Путіним також не є порушенням статуту, переконані в комісії. Скоріше, це – “частина суто особистої сфери, пов’язаної з вибудовуванням його життя”, – хоч би яким “незрозумілим чи незбагненним” даний підхід не здавався з соціал-демократичної точки зору, вказується в обґрунтуванні.

У зв’язку з цим провадження буде припинено. Шредеру будуть відшкодовані процесуальні витрати, своєю чергою заявники проти нього повинні будуть покрити витрати самостійно.

Рішення комісії може бути оскаржене в окружній комісії міста протягом двох тижнів, місяць відводиться на те, щоб відповідні аргументи були подані у письмовій формі.

Раніше у Соціал-демократичній партії Німеччини проти Шредера запустили процедуру позбавлення членства, відповідні заяви надійшли від 17 районних та міських партійних об’єднань. У партії від нього дистанціювалися його колишні найближчі соратники, зокрема федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.