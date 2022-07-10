Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер попри повномасштабну війну РФ проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на інтерв’ю Шредера газеті FAZ, яке мають опублікувати у номері за 11 липня.

У тій самій розмові з журналістами він зауважив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом.

“Долю армійців та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення”, – пояснив колишній канцлер.

Першого дня повномасштабної війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення РФ в Україну. Тоді він наголосив, що війна і пов’язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Шредер зазначив, що відповідальність російського уряду.

Раніше колишній канцлер Німеччини втратив посаду через зв’язки з РФ. Урядова коаліція Німеччини, очолювана Соціал-демократичною партією (СДПН), членом якої досі є Шрьодер, і партією, яку він колись очолював, ухвалила рішення щодо позбавлення його спеціальних прав як колишнього канцлера через його постійні ділові зв’язки з РФ. Однак ексканцлер продовжуватиме отримувати пенсію та матиме особисту охорону.

У березні канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Шредера піти у відставку з багатьох посад у російських державних компаніях, заявивши, що його зв’язки з РФ не відповідають суспільним інтересам. Політики по всій Німеччині кілька місяців дорікали колишньому канцлеру за те, що він не розриває ділові зв’язки з РФ. На початку березня власна команда Шрьодера в Бундестазі подала у відставку на знак протесту, оскільки не змогла переконати його змінити думку.