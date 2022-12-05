Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Секретар спочатку написав, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Частина з них була відлунням ворожих прильотів у передмісті, а ще частина — робота Сил протиповітряної оборони.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що у селі зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. На місці події вже працюють рятувальники та медики.

Своєю чергою, очільник ОВА Олександр Старух уточнив, що попередньо внаслідок атаки в області є двоє загиблих та двоє поранених. Пізніше Тимошенко додав, що кількість постраждалих збільшилася до трьох людей.

“Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців”, – написав Тимошенко.