Про це повідомляє російське видання “Медуза”.
Зазначається, що проросійський Telegram-канал “Крымский” із посиланням на джерело в “уряді” Криму сповістив нібито про двох загиблих військових РФ. Водночас близько 200 військовослужбовців після пожежі переселили.
Причиною пожежі стало буцімто “необережне поводження з вогнем”. Припускається, що пожежа сталася рано вранці 10 грудня. Втім, окупаційна “влада” про неї не повідомила досі.
Крім того, над окупованим Сімферополем відпрацювала система ППО, повідомив так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов у Telegram.
“Усі служби працюють у штатному режимі. Прошу всіх зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації”, — написав він.
- У центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунав потужний вибух. Місцеві сповістили про нібито схожість звуку на “пуск ракети”.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські громадяни, які в незаконний спосіб переїхали на територію України з 2014 року, зокрема й до Криму, мають повернутись “туди, звідки приїхали”.
- Згідно з даними на супутникових знімках Planet Labs, а також за інформацією журналістів на території тимчасово окупованого Криму росіяни розташували десять військових аеродромів та два авіазаводи.