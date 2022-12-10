Російські ЗМІ повідомили, що в тимчасово окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, де нібито загинули російські військові. Водночас над Сімферополем діє протиповітряна оборона.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Зазначається, що проросійський Telegram-канал “Крымский” із посиланням на джерело в “уряді” Криму сповістив нібито про двох загиблих військових РФ. Водночас близько 200 військовослужбовців після пожежі переселили.

Причиною пожежі стало буцімто “необережне поводження з вогнем”. Припускається, що пожежа сталася рано вранці 10 грудня. Втім, окупаційна “влада” про неї не повідомила досі.

Крім того, над окупованим Сімферополем відпрацювала система ППО, повідомив так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов у Telegram.

“Усі служби працюють у штатному режимі. Прошу всіх зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації”, — написав він.