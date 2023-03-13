У Середземному морі росіяни утримують три носії «Калібрів»

Станом на 13 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.