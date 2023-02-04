Станом на 4 лютого у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп котрих складає 72 ракети.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет “Калібр”.

Тоді як в Азовському морі російські війська продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі ВМС ЗС України нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Варто зазначити, що в Україні триває 346-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 130 тисяч російських армійців.

Також за даними Генштабу авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.