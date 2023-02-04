Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет “Калібр”.
Тоді як в Азовському морі російські війська продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 28 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі ВМС ЗС України нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Варто зазначити, що в Україні триває 346-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 130 тисяч російських армійців.
Також за даними Генштабу авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.
Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.
Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.
- За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 40 житлових будинків.
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- Росіяни розпочали заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.