15 квітня у Севастополі окупанти зупинили рух морського транспорту, аби провести роботи з "протипідводно-диверсійної оборони".

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”, посилаючись на так звану “дирекцію з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури”.

За даними росЗМІ, Севастопольську бухту останнім часом закривають нібито через атаки безпілотників.

“Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух. На кінцевих зупинкових пунктах – площа Захарова і площа Нахімова — буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті”, — йдеться в повідомленні.

Згодом окупаційна “адміністрація” пояснила, що причина зупинки полягає у проведенні “профілактичних робіт з протипідводно-диверсійної оборони”.

Водночас росіяни додали, що в місті буцімто “все спокійно”.

Нагадаємо, що очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала у 2014 році.