Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”, посилаючись на так звану “дирекцію з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури”.
За даними росЗМІ, Севастопольську бухту останнім часом закривають нібито через атаки безпілотників.
“Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух. На кінцевих зупинкових пунктах – площа Захарова і площа Нахімова — буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті”, — йдеться в повідомленні.
Згодом окупаційна “адміністрація” пояснила, що причина зупинки полягає у проведенні “профілактичних робіт з протипідводно-диверсійної оборони”.
Водночас росіяни додали, що в місті буцімто “все спокійно”.
Нагадаємо, що очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала у 2014 році.
- 5 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що тимчасово анексований Росією Крим є “вирішальною територією” для контрнаступу українських військ.
- На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.