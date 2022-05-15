Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Водночас заяві партії йдеться, що сторона повинна, у разі задоволення заявки НАТО, працювати над постановкою односторонніх умов проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції.
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала це “історичним рішенням” після оголошення, додавши, що російське вторгнення в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому.
Про рішення Швеції стало відомо після того, як Фінляндія також оголосила про намір подати заявку на членство в НАТО.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “двері НАТО відкриті” для Швеції та Фінляндії.
- 15 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.