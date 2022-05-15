Соціал-демократична партія Швеції вирішила, що країна працюватиме над заявкою на вступ до НАТО. Рішення країни прискорила збройна агресія РФ проти України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Водночас заяві партії йдеться, що сторона повинна, у разі задоволення заявки НАТО, працювати над постановкою односторонніх умов проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала це “історичним рішенням” після оголошення, додавши, що російське вторгнення в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому.

Про рішення Швеції стало відомо після того, як Фінляндія також оголосила про намір подати заявку на членство в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “двері НАТО відкриті” для Швеції та Фінляндії.