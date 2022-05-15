російсько-українська війна
17:54 У Фінляндії ухвалили офіційне рішення приєднатися до НАТО
16:40 «Укрпошта» розпочала голосування за тематику для наступної воєнної марки
15:35 Рідні захисників «Азовсталі» вирушили зустрітися з турецьким президентом Ердоганом
14:20 «Зброя та інша підтримка прямує до України», – Кулеба після зустрічі з Блінкеном
13:25 Розвідувальна спільнота США починає перевірку хибних прогнозів щодо України та Афганістану
13:12 Росіяни зізналися, що використовують заборонену зброю проти населення України — перехоплена розмова
12:33 Українська розвідка порахувала скільки бойовиків Кадирова залучили на війні в Україні
12:21 Антарктида з вами, – українські полярники записали відео для оборонців «Азовсталі»
11:34 У Львівській області знищено об’єкт військової інфраструктури чотирма ракетами
10:14 Проти захисників «Азовсталі» загарбники застосували запалювальні снаряди
09:34 Окупанти атакували хімзавод, технікум та багатоповерхівки у Луганській області: є поранені
07:21 Морально-психологічний стан у підрозділах РФ на низькому рівні – Генеральний штаб
00:34 «Капітуляції ніколи не буде» — посол РФ в США
00:15 Ісландський гурт Systur закликав до миру в Україні зі сцени «Євробачення» — відео
00:00 Після заклику Kalush Orchestra «Врятуйте Азовсталь» у Google зросла кількість запитів «azovstal»

14 травня

23:18 Українські бійці показали, як нищать російську техніку — відео
22:38 Попри попередні поразки росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець
21:55 Донеччина: Сьогодні загинуло троє цивільних
21:41 Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з «Градів»
21:29 Близько 6 разів росіяни обстріляли Сумщину з міномета
21:21 Спроба росіян захопити спостережні пости на Херсонщині провалилася — ОК «Південь»
21:02 Норвегія підтримала наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО
20:35 Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю €10 млн
20:23 За два тижні у тимчасово окупованому Херсоні закінчаться медикаменти та ліки
20:01 Окупанти зруйнували 1 230 житлових будинків у Бучанській громаді

У Фінляндії ухвалили офіційне рішення приєднатися до НАТО

Сьогодні, 15 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.

Неділя, 15 травня 2022, 17:54
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії та агентство АР з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.

“Президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки завершили доповідь про вступ Фінляндії до Північноатлантичного договору. Звіт буде подано до парламенту після затвердження на пленарному засіданні уряду”, – йдеться у заяві уряду країни.

На зустрічі зазначили, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після консультації з парламентом.

Депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ вже 16 травня. Очікується, що заявку на вступ країна має подати 18 травня.

“Президент і уряд Фінляндії оголосили, що скандинавська країна має намір подати заявку на членство в НАТО, відкриваючи шлях для розширення західного військового Альянсу, що складається з 30 членів, на тлі війни РФ в Україні”, – йдеться у повідомленні АР.

Читайте також:

Загроза для Росії: Кремль про можливий вступ Фінляндії до НАТО

Водночас коментуючи розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо майбутнього членства Фінляндії у НАТО, президент Нііністе зауважив, що російська реакція “була менш жорсткою, ніж будь-який коментар від 2016 року”, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle. Проте, він зазначив, що необхідно бути насторожі. Раніше під час телефонної розмови із фінським президентом Путін заявив, що рішення про вступ до НАТО є помилкою.

Теги: вступ до НАТО, НАТО, Саулі Нійністе, Фінляндія, альянс

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook