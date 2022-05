У Фінляндії ухвалили офіційне рішення приєднатися до НАТО

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії та агентство АР з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.

На зустрічі зазначили, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після консультації з парламентом.

Депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ вже 16 травня. Очікується, що заявку на вступ країна має подати 18 травня.

BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine. https://t.co/DM28EHuuyO

— The Associated Press (@AP) May 15, 2022