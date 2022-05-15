У Фінляндії ухвалили офіційне рішення приєднатися до НАТО

Сьогодні, 15 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії та агентство АР з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.

“Президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки завершили доповідь про вступ Фінляндії до Північноатлантичного договору. Звіт буде подано до парламенту після затвердження на пленарному засіданні уряду”, – йдеться у заяві уряду країни.

На зустрічі зазначили, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після консультації з парламентом.

Депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ вже 16 травня. Очікується, що заявку на вступ країна має подати 18 травня.

“Президент і уряд Фінляндії оголосили, що скандинавська країна має намір подати заявку на членство в НАТО, відкриваючи шлях для розширення західного військового Альянсу, що складається з 30 членів, на тлі війни РФ в Україні”, – йдеться у повідомленні АР.

BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine. https://t.co/DM28EHuuyO — The Associated Press (@AP) May 15, 2022

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Водночас коментуючи розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо майбутнього членства Фінляндії у НАТО, президент Нііністе зауважив, що російська реакція “була менш жорсткою, ніж будь-який коментар від 2016 року”, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle. Проте, він зазначив, що необхідно бути насторожі. Раніше під час телефонної розмови із фінським президентом Путін заявив, що рішення про вступ до НАТО є помилкою.