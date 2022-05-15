У Фінляндії ухвалили офіційне рішення приєднатися до НАТО

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії та агентство АР з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.
“Президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки завершили доповідь про вступ Фінляндії до Північноатлантичного договору. Звіт буде подано до парламенту після затвердження на пленарному засіданні уряду”, – йдеться у заяві уряду країни.
На зустрічі зазначили, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після консультації з парламентом.
Депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ вже 16 травня. Очікується, що заявку на вступ країна має подати 18 травня.
“Президент і уряд Фінляндії оголосили, що скандинавська країна має намір подати заявку на членство в НАТО, відкриваючи шлях для розширення західного військового Альянсу, що складається з 30 членів, на тлі війни РФ в Україні”, – йдеться у повідомленні АР.
BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine. https://t.co/DM28EHuuyO
— The Associated Press (@AP) May 15, 2022
Водночас коментуючи розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо майбутнього членства Фінляндії у НАТО, президент Нііністе зауважив, що російська реакція “була менш жорсткою, ніж будь-який коментар від 2016 року”, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle. Проте, він зазначив, що необхідно бути насторожі. Раніше під час телефонної розмови із фінським президентом Путін заявив, що рішення про вступ до НАТО є помилкою.
- Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зробили спільну заяву щодо підтримки вступу країни до Північноатлантичного Альянсу.
- Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що вступ до НАТО – насамперед задля безпеки її громадян.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.