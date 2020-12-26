Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що мандрівник нещодавно повернувся із Великобританії. Після цього чоловік отримав позитивний тест на коронавірус.
Представник Міністерства охорони здоров’я країни Сара Байфорс заявила, що мандрівник самоізолювався. Серед контактних осіб заражень не виявлено.
Відомо, що хворий перебуває у Сормланді, розташованому на півдні від Стокгольма. Вважається, що новий штам коронавірусу є більш агресивним та швидше поширюється серед людей.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Новий штам коронавірусу виявили у восьми країнах Європи, тож необхідно посилити захисні заходи.