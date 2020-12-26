Новий штам коронавірусу COVID-19, спалах якого зафіксували у Великобританії, з’явився у Швеції. Ним заразився мандрівник.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що мандрівник нещодавно повернувся із Великобританії. Після цього чоловік отримав позитивний тест на коронавірус.

Представник Міністерства охорони здоров’я країни Сара Байфорс заявила, що мандрівник самоізолювався. Серед контактних осіб заражень не виявлено.

Відомо, що хворий перебуває у Сормланді, розташованому на півдні від Стокгольма. Вважається, що новий штам коронавірусу є більш агресивним та швидше поширюється серед людей.