У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни намагаються провести так звану "інвентаризацію" порожніх квартир.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, у під’їздах окупанти розміщують оголошення про наявність порожнього житла. Туди планують заселяти представників так званої “адміністрації” та військових армії РФ.

Також в останні місяці росіяни не виплачують заробітні плати містянам, які влаштувалися на комунальні підприємства.

Стрюк зауважив, що це елемент тиску на місцевих із вимогою повернутися в місто, але це не стало масовим явищем, люди надають перевагу залишатися в евакуації.