Про це повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
За його словами, у під’їздах окупанти розміщують оголошення про наявність порожнього житла. Туди планують заселяти представників так званої “адміністрації” та військових армії РФ.
Також в останні місяці росіяни не виплачують заробітні плати містянам, які влаштувалися на комунальні підприємства.
Стрюк зауважив, що це елемент тиску на місцевих із вимогою повернутися в місто, але це не стало масовим явищем, люди надають перевагу залишатися в евакуації.
- Російські загарбники готуються до оборони у Луганській області: мінують під’їзні дороги, мости та адміністративні будівлі, натомість масових втеч серед окупантів немає.
- У селищі Хрустальне на окупованій частині Луганської області росіяни шукають чоловіків призовного віку за допомогою дронів, доки в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній і досі не відновлюють інфраструктуру.
- Російські військові та підконтрольні ним бойовики втекли з Лиману до тимчасово захопленого Щастя Луганської області. Вони тікали на цивільному транспорті.