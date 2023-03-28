Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надя заявив, що його країна планує в п'ять разів збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. Збільшення планується із 30 000 до 150 000 на рік.

Про це повідомило Bloomberg.

“Словаччина може збільшити виробництво артилерійських снарядів із 30 000 до 150 000 на рік”, – сказав глава оборонного відомства Словаччини.

Під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави він заявив, що Словаччина вже інвестує в розширення потужностей. Потенційно це має збільшити річний випуск до 100 000 снарядів.

“Цифри у 150 тисяч можна досягнути за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння”, – додав Надь.

Раніше у Словаччині заявляли, що мають намір удвічі збільшити виробництво боєприпасів, передавала Pravda. За словами глави Міноборони, країна вже вжила заходів для цієї мети. У країні планували поговорити на цю тему з єврокомісаром із внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном. Він додав, що у Словаччині вже подвоїли виробництво боєприпасів, тепер хочуть його збільшити ще на 100%.