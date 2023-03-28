Про це повідомило Bloomberg.
“Словаччина може збільшити виробництво артилерійських снарядів із 30 000 до 150 000 на рік”, – сказав глава оборонного відомства Словаччини.
Під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави він заявив, що Словаччина вже інвестує в розширення потужностей. Потенційно це має збільшити річний випуск до 100 000 снарядів.
“Цифри у 150 тисяч можна досягнути за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння”, – додав Надь.
Раніше у Словаччині заявляли, що мають намір удвічі збільшити виробництво боєприпасів, передавала Pravda. За словами глави Міноборони, країна вже вжила заходів для цієї мети. У країні планували поговорити на цю тему з єврокомісаром із внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном. Він додав, що у Словаччині вже подвоїли виробництво боєприпасів, тепер хочуть його збільшити ще на 100%.
“Якщо вийде, будуть потрібні інвестиції, про це ми також поговоримо з єврокомісаром”, – додав міністр.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- Утім, The Financial Times писало, що в Європі зіткнулися з дефіцитом вибухівки. Це може призвести до затримки зусиль щодо збільшення виробництва снарядів.
- В Угорщині заявили, що країна не долучиться до плану постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Будапешт планує використати кошти для заходів, не пов’язаних з Україною.